В Дубне реализуют проект «Мой папа — герой

«Очень важный проект. Мы все верим в победу, знаем, что она будет за нами!» — отметил Глава городского округа Дубна Максим Тихомиров.

Торжественное открытие выставки состоялось в ДК «Октябрь». Организацией занимались участницы дубненского отделения движения «Союз женщин России».

«Мы поняли, что городу это интересно, людям интересно. Благодаря одной из жен героев родилась эта идея — создать выставку о детях», — рассказала организатор выставки, Татьяна Большакова .

Уникальность выставки в том, что из детских рисунков и писем организаторы создали коллажи и фотографии.

Ребята искренне верят, что их папы, герои России, обязательно вернуться домой и вскоре настанет мир. Они пишут трогательные письма своим отцам, фрагменты которых и стали основой для создания коллажей. Военным СВО передают рисунки, которые мотивируют их никогда не падать духом. В числе экспонатов — фотографии детей, которые с глазами, полных добра и чистоты, посылают приветы своим дорогим папам.

Выставка будет переезжать из одной локации в другую. Посетителей приглашают оценить работы в городских библиотеках, лицеях и гимназиях.