В Дубне с размахом прошел масштабный семейный праздник «О! Карнавал»

26 июля, в День города, в Дубне администрация городского округа совместно с телеканалом «О!» организовала яркое костюмированное мероприятие, которое стало еще больше благодаря участию гостей из Москвы и других городов Подмосковья.

Семьи с детьми прошли по улицам города вместе с любимыми персонажами мультфильмов, включая «Три кота», «Лунтик», «Царевны», «Смешарики» и «Зебра в клеточку». Для гостей были подготовлены различные развлечения: творческие конкурсы, мастер-классы и специальный показ мультфильма.

Дарья Ильина, генеральный продюсер телеканала «О!», подчеркнула, что главная цель «О! Карнавала» — подарить детям и их родителям радость, возможность провести время вместе и получить новые впечатления.

В этом году жюри отметило рекордное количество креативных участников — 20 победителей, вдвое больше, чем в прошлом году. Впервые оценивались не только костюмы, но и оригинально оформленные детские коляски. Среди победителей были костюмы Чебурашки, крокодила Гены, Шапокляк, Домовёнка Кузи, Змея Горыныча, а также костюмы овощей и цветов.

Фото: [ пресс-служба администрации г.о. Дубна ]

Все желающие могли принять участие в мастер-классах по изготовлению украшений и карнавальных масок, получить аквагрим, насладиться мороженым, сделать фотографии в фотозонах и посмотреть специальный показ мультфильма «Лунтик. Возвращение домой».

Фото: [ пресс-служба администрации г.о. Дубна ]