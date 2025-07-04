В Дубне школьники осваивают навыки оказания первой помощи и ухода за младенцами на образовательных квестах

В Дубне школьники осваивают полезные навыки, такие как определение потенциально опасных дорожных ситуаций, оказание первой помощи и даже умение пеленать новорожденных, благодаря летним образовательным «Квестам безопасности».

Эти мероприятия теперь регулярно проводятся в городских детских оздоровительных лагерях. Организаторы – сотрудники Госавтоинспекции Дубны – считают, что в период продолжительных летних каникул, после возвращения с отдыха и дачного сезона, важно поддерживать связь детей с городской средой, напоминая о правилах безопасного поведения на дорогах и не только.

Младшие школьники Дубны под руководством студентов, которые в будущем планируют стать пожарными, спасателями и медицинскими работниками, изучают основы сердечно-легочной реанимации. Ребята узнают, что входит в стандартную автомобильную аптечку, как остановить кровотечение и как правильно пеленать младенца – им предлагаются различные вопросы и практические задачи. Особый интерес вызвал процесс заворачивания в пеленки и одевания «условно пострадавших» малышей, и даже мальчики выстроились в очередь, чтобы попробовать себя в этой роли.

На специально подготовленной площадке создано множество смоделированных ситуаций, требующих обсуждения и принятия решения о дальнейших действиях.

«Наша цель – освежить в памяти детей правила дорожного движения и алгоритмы оказания первой доврачебной помощи. Мы разыгрываем различные сценарии, чтобы они научились распознавать «дорожные ловушки» и знать, как действовать в опасных ситуациях», – отметила инспектор по пропаганде БДД отдела Госавтоинспекции ОМВД России по г.о. Дубна Анна Краснова.

«Квесты безопасности», направленные на предотвращение детского травматизма во время летних каникул, стартовали в городских лагерях Дубны. В ближайших планах организаторов – проведение подобных игр во всех детских лагерях города.