В Дубне школьники прошли тренировочный спуск, посвященный Герою России

Ученики 7-8 классов школы №1 в Дубне получили возможность прикоснуться к миру десантной службы, совершив тренировочный спуск с использованием системы «Трос». Организаторами мероприятия выступили фонд «Батальон» и местное отделение «Союза десантников России».

«Я был первым, кто встал в строй, и мне было очень любопытно узнать, каково это – служить в десантных войсках. Ощущения от тренировочного спуска весьма необычные, но все прошло отлично, мне понравилось», – рассказал ученик 7 класса Илия Рубинский.

Школьники совершили два тренировочных спуска: сначала пробный, а затем – с имитацией автомата Калашникова в руках. Перед прыжками ребята внимательно выслушали инструктаж и попрактиковались в правильной группировке. По окончании мероприятия каждый участник получил официальное свидетельство о прохождении тренировочного спуска.

«Важность этого события не ограничивается самим спуском. Наша цель – повышение уважения к Вооруженным Силам Российской Федерации среди молодежи, подчеркнуть значимость десантных войск и, конечно, почтить память тех героев, которые пожертвовали своими жизнями ради нашей страны», – отметила Полина Васильева, руководитель волонтерского движения «Батальон».

Мероприятие было приурочено к памяти гвардии лейтенанта 56-й гвардейской десантно-штурмовой полка, командира штурмовой роты, Героя Российской Федерации (посмертно) Азамата Бердиева. В августе 2023 года он проявил исключительную храбрость, пожертвовав собой, чтобы спасти своих товарищей. Для школьников фонд «Батальон» организовал небольшую экспозицию, где можно было увидеть личные вещи героя и трофеи, привезенные из зоны проведения специальной военной операции.