В Дубне старшеклассники сдают экзамены, используя современную технику
Фото: [Администрация г.о. Дубна]
В Дубне школьники проходят государственную итоговую аттестацию, используя новые ноутбуки.
В этом году было приобретено 250 таких устройств, а в прошлом — 125. Эти компьютеры предназначены для сдачи экзаменов по иностранным языкам и информатике. Почти 400 современных устройств распределены по пунктам проведения экзаменов, что позволит использовать их исключительно для этой цели. Это решение выгодно как организаторам, так и учащимся, поскольку для последних работа на ноутбуке предпочтительнее, чем на планшете. Наряду с обновлением парка ноутбуков, были заменены камеры, установленные в аудиториях.
Также были приобретены новые сканеры и принтеры. В этом году благодаря финансированию из программы развития наукограда была выделена значительная сумма на обновление технической базы. Глава округа Дубна Максим Тихомиров инициировал полное обновление оборудования, используемого при проведении экзаменов.
«Наши выпускники школ традиционно показывают выдающиеся результаты. Однако все мы понимаем, насколько волнительно сдавать экзамены и как неожиданные трудности могут повлиять на результат. Мы стремимся свести к минимуму возможные риски, поэтому выделили средства на приобретение нового оборудования для проведения ОГЭ и ЕГЭ», — отметил глава Дубны Максим Тихомиров.