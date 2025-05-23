В Дубне старшеклассники сдают экзамены, используя современную технику

В этом году было приобретено 250 таких устройств, а в прошлом — 125. Эти компьютеры предназначены для сдачи экзаменов по иностранным языкам и информатике. Почти 400 современных устройств распределены по пунктам проведения экзаменов, что позволит использовать их исключительно для этой цели. Это решение выгодно как организаторам, так и учащимся, поскольку для последних работа на ноутбуке предпочтительнее, чем на планшете. Наряду с обновлением парка ноутбуков, были заменены камеры, установленные в аудиториях.

Также были приобретены новые сканеры и принтеры. В этом году благодаря финансированию из программы развития наукограда была выделена значительная сумма на обновление технической базы. Глава округа Дубна Максим Тихомиров инициировал полное обновление оборудования, используемого при проведении экзаменов.