В Дубне успешно провели первую операцию на брахиоцефальных артериях головного мозга

В ФБУЗ МСЧ №9 ФМБА России провели первую операцию, уникальность которой заключается в применении метода баллонной ангиопластики и стентирования брахиоцефальных артерий.

Особенность операции в малоинвазивном эндоваскулярном вмешательстве, которое способствует быстрому восстановлению кровоснабжения головного мозга. Операцию назначают с лечебной целью, а также в рамках профилактических мер для борьбы с инсультом.

Данный метод медики рекомендуют использовать также в тех случаях, когда традиционная каротидная хирургия либо не может применяться по каким-либо показателям, либо может вызвать сильные риски. Подобная операция — аналог открытого хирургического вмешательства.

Операцию успешно провели оперирующий хирург Шарипов Шерзод, ассистент Яров Ильхом, анестезиолог Слезнев Сергей. Ход восстановления пациента контролировал лечащий врач Андреев Глеб. Руководитель Сосудистого центра Виталий Андреев поделился подробностями, как прошла уникальная операция.