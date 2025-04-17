В Дубне воссоздадут один из самых смелых эпизодов Великой Отечественной войны

В Дубне, в рамках празднования скорого юбилея Победы в Великой Отечественной войне 19 апреля, в Парке семейного отдыха состоится масштабное военно-историческое представление – реконструкция одного из ключевых сражений за Берлин, а именно, переправа через реку Шпрее.

Город впервые станет площадкой для события такого уровня.

Более сотни реконструкторов, точные копии военной техники времен войны, включая легендарную минометную установку «Катюша» – все это позволит максимально достоверно передать атмосферу реального сражения. Площадка для зрителей будет открыта за два часа до начала представления, чтобы гости могли выбрать наиболее удобное место.

«Вместе с командой проверил, что все готово для выступления реконструкторов. Встречаемся в Парке семейного отдыха в субботу в 15 часов», - сообщил глава Дубны Максим Тихомиров.

Отдельные приглашения на мероприятие направлены дубненским ветеранам. Для них предусмотрены специальные удобные места, чтобы они могли комфортно наблюдать за реконструкцией боя.