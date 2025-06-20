В Дубне впервые состоится фестиваль урбанистики

С 26 по 29 июня кампус университета в Дубне станет центром проведения фестиваля урбанистики.

Мероприятие объединит специалистов в области городского планирования и жителей города для совместного преобразования университетской среды.

Участники будут заниматься строительством, рисованием, конструированием и обсуждением способов улучшения кампуса «Дубна» с точки зрения удобства, визуальной привлекательности и комфорта.

Фестиваль рассчитан на тех, кто заинтересован в непосредственном изменении городского пространства посредством тактического урбанизма, искусства и коллективного творчества.

«Это не просто фестиваль, а эксперимент по созданию города будущего. Здесь каждый может стать «архитектором мгновения» — взять в руки инструменты, краски или даже обычную проволоку, и прямо сейчас изменить пространство вокруг себя. Мы верим, что самые крутые городские трансформации начинаются не с грандиозных проектов, а с желания сказать: «Давайте сделаем это вместе!» — пояснила Янина Смирнова, организатор, директор центра имиджевых проектов университета.

Программа фестиваля урбанистики в Дубне включает в себя строительство малых архитектурных форм из дерева и проволоки, проведение творческих мастер-классов, организацию дар-базара, лектории, посвященные искусству, музыкальную площадку с живыми выступлениями. В мероприятии примут участие студенты всех факультетов университета «Дубна» и Московской архитектурной школы (МАРШ).

В рамках программы стрит-арта запланированы роспись асфальта, раскрашивание ограждений и урн, создание временных граффити под руководством профессиональных художников. Также будет организована выставка работ по урбанистике студентов МАРШ, чаепития и неформальное общение.

Жители и гости округа приглашаются для участия в фестивале. Участники смогут ознакомиться с технологиями работы с различными материалами, разработать собственные дизайнерские решения или оказать помощь в создании новых привлекательных мест на территории университетского кампуса.