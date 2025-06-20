В Дубне запущена программа бесплатной стерилизации домашних животных для жителей округа
Фото: [Пресс-служба администрации г. о. Дубна]
Приют для бездомных кошек «Кот Леопольд», расположенный в Дубне, объявил о программе поддержки для владельцев домашних животных, испытывающих финансовые ограничения.
Программа предусматривает бесплатную стерилизацию питомцев.
«Для наших горожан, особенно для пенсионеров, у нас есть предложение. Если Вы не можете стерилизовать своего питомца в связи с финансовыми трудностями, пожалуйста, обращайтесь в приют «Леопольд». Мы поможем стерилизовать животных — и собак, и кошек — бесплатно», — отметила волонтер приюта Татьяна Кондаурова.
Бесплатная стерилизация осуществляется за счет финансирования фонда помощи бездомным животным. Операции проводятся в одной из ветеринарных клиник города Дубна.
Фото: [Пресс-служба администрации г. о. Дубна]
Владельцы животных обязаны самостоятельно обеспечить транспортировку питомца в клинику и последующий уход за ним в период восстановления.
Помимо этого, волонтеры приютов Дубны продолжают заниматься отловом и стерилизацией популяций диких кошек и котов.
Администрация округа выделила специальное помещение для передержки отловленных животных, нуждающихся в постоперационном уходе и восстановлении.