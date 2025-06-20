В Дубне запущена программа бесплатной стерилизации домашних животных для жителей округа

«Для наших горожан, особенно для пенсионеров, у нас есть предложение. Если Вы не можете стерилизовать своего питомца в связи с финансовыми трудностями, пожалуйста, обращайтесь в приют «Леопольд». Мы поможем стерилизовать животных — и собак, и кошек — бесплатно», — отметила волонтер приюта Татьяна Кондаурова.