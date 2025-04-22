В Дубне завершается масштабная реставрация мемориального комплекса «Братские могилы»

В Дубне на территории мемориального комплекса «Братские могилы» ведутся интенсивные реставрационные работы, которые выполняют опытные художники-реставраторы.

Скульптурное изображение звезды, являющееся важной частью комплекса, практически готово к установке — подготовлена основа, которая уже оштукатурена. В настоящее время специалисты тщательно восстанавливают текст на плитах и детализированные изображения воинов. По словам подрядчика, выполнено около 90% запланированных работ.

«Отмечу, что каждый, кто участвует в обновлении мемориального комплекса, старается сделать все, что в его силах, и даже больше — ведь это дань памяти нашим героям», — подчеркнул глава Дубны Максим Тихомиров.

Глава города лично проконтролировал ход работ на объекте вместе с представителями подрядной организации, оценив качество реставрации памятников и укладки плитки. Подрядчик выбрал плитку, точно соответствующую оригинальному проекту, что позволяет сохранить исторический облик комплекса. Монтаж брусчатки практически завершен. В ближайшее время предстоит покраска опор освещения, ремонт скамеек и благоустройство территории с высадкой цветников.

По плану все работы будут завершены в течение двух недель. К Дню Победы жители города смогут увидеть обновленный мемориальный комплекс.