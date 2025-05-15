В Дубненской больнице появится новейший компьютерный томограф

В текущем году в главном лечебном корпусе Дубненской больницы будет установлен современный компьютерный томограф, что позволит существенно поднять уровень медицинской помощи для жителей Дубны и прилегающих населенных пунктов.

Новое оборудование предназначено для диагностики заболеваний всех органов и систем человеческого организма.

Ключевыми достоинствами данной модели являются высокая скорость сканирования, функциональность, позволяющая изучать коронарные артерии и сердце с созданием детальной трехмерной визуализации, а также возможность проведения экспресс-диагностики легких (всего 4 секунды) для пациентов с тяжелым течением пневмонии. Конструкция аппарата обеспечивает комфортные условия для проведения исследований даже для людей с крупным телосложением. Использование передовых программных комплексов гарантирует максимальную точность диагностики.

Поставка оборудования осуществляется в соответствии с планами национального проекта «Продолжительная и активная жизнь», который нацелен на создание благоприятных условий для поддержания здоровья и активного долголетия граждан.

В Дубне сейчас ведутся завершающие работы по подготовке помещений, необходимых для размещения нового томографа. На данный момент аналогичное оборудование доступно лишь в крупных региональных и специализированных медицинских учреждениях.