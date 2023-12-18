В Екатеринбурге нашли «девочку-маугли», которая 13 лет жила с могильными крестами

Необычное и страшное открытие сделали в областной столице Урала после жалобы в местные органы опеки. На мать 13-летней девочки пожаловались соседи, которые устали от криков и странного поведения семейства.

Выяснили, что ребенок за всю свою жизнь не ходил в детсад или школу. Когда семью пришли проверять сотрудники ПДН, то они увидели в квартире ободранные обои, отключенный свет и газ, портрет Григория Распутина и огромный деревянный крест до потолка. Оказалось, женщина взяла последний с кладбища, и это было не единственный могильный «атрибут».

Екатеринбурженка задолжала миллион рублей за коммунальные услуги. По некоторым данным, питались мать и дочь также едой с кладбища. Соседи вспомнили, как женщина пыталась их угостить яйцами и конфетами, которые оставляли усопшим, пишет «КП-Екатеринбург».

Примечательно, что у девочки есть 20-летний брат, но он давно не жил вместе с ней и горе-матерью. Сейчас ребенка увезли в психдиспансер. Ее проверят и окажут необходимую помощь.