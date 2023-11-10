В Электростали открылась выставка художника Алексея Колосова

В четверг, 9 ноября, в электростальском Выставочном зале им. О. А. Коняшина открылась выставка местного художника Алексея Колосова «Лирика пейзажа».

Как рассказали в администрации городского округа Электросталь, Алексей Колосов родился 14 августа 1948 г. в Балашихе. С 1954 г. он проживает в Электростали.

После окончания Федоскинского художественного училища миниатюрной живописи трудился в Ногинской художественно-промышленной мастерской.

Более полувека назад Алексей Иванович связал свою жизнь с электростальским заводом тяжелого машиностроения. Сначала работал художником-дизайнером, затем долгие годы возглавлял Архитектурно-художественное бюро АО ЭЗТМ.

За свою профессиональную деятельность Алексей Колосов неоднократно награждался грамотами, был удостоен бронзовой медали ВДНХ и звания почетного машиностроителя. Его работы представлены в частных коллекциях России, Польши, Германии, Франции, Канады, США и музеях. В 2003 году художнику было присвоено звание заслуженного работника культуры Московской области.

На экспозиции представлены семьдесят графических работ художника разных лет. Гости смогут увидеть, как менялось творчество живописца в разные периоды его жизни. Очень интересно рассматривать полотна художника и с краеведческой точки зрения.

Посетить выставку можно будет до 10 декабря по адресу: ул. Чернышевского, д. 38. На экспозиции ждут жителей и гостей Электростали по средам, пятницам, субботам и воскресеньям с 11:00 до 19:00. По четвергам выставка будет работать с 13:00 до 21:00.