В Электростали поздравили педагогов с Днем учителя

Праздничный концерт организовали для учителей, чтобы поздравить их с профессиональным праздником в Культурном центре «Октябрь». Об этом сообщили в пресс-службе городского округа Электросталь. Там чествовали педагогов накануне 5 октября. В эту дату в России отмечают День учителя.

Педагогов школ Электростали поприветствовали и поздравили с праздником депутат Московской областной думы Владимир Пекарев и глава городского округа Инна Волкова. Также теплые и добрые пожелания высказали зампредседателя городского Совета депутатов Эрленд Гурский, замглавы администрации Марианна Кокунова и начальник Управления образования Елена Митькина.

Самые успешные в профессии – заслуженные учителя и педагоги разных категорий получили звание Лауреатов именной премии от главы Электростали. Им торжественно вручили почетные грамоты от Мособлдумы и Минпросвещения России.

Ярким финалом праздничного концерта для педагогов стало выступление Прохора Шаляпина.