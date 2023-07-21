В Электростали прошел выездной прием жителей
Фото: [пресс-служба администрации г.о.Электросталь]
В центральной библиотеке имени К.Г. Паустовского прошла встреча с жителями подмосковного городского округа Электросталь. Об этом сообщили в социальных сетях администрации муниципалитета.
На выездном приеме присутствовали заместители главы администрации округа Инны Волковой, а также руководители структурных подразделений и профильные специалисты.
Как сообщают представители администрации, больше всего горожане интересовались вопросами предпринимательства, благоустройства придомовых территорий на проезде Чернышевского, а также обращались с просьбами провести ремонт в подъездах.
Подобные встречи с жителями проводятся регулярно. На них фиксируются все пожелания и замечания горожан. А после - представители администрации вместе с профильными специалистами занимаются поиском решений запросов жителей Электростали.