В Электростальском колледже проходит капитальный ремонт мастерских

Учебному заведению на улице Спортивной не случайно уделяется повышенное внимание. За много лет своей деятельности оно снискало заслуженный авторитет. Сильный коллектив педагогов готовит кадры для различных отраслей промышленности, включая госкорпорацию по атомной энергии «Росатом».

В последние годы назрел ремонт мастерских. Было принято решение капитально отремонтировать помещение. Представитель подрядчика доложил главе Электростали, что в данный момент активно ведутся фасадные работы, монтаж окон, стяжка полов и проводка теплоизоляции. Инна Волкова также пообщалась со студентами, которые временно трудоустроены и задействованы в ремонте своего колледжа.