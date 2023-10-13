В Электростальскую больницу поступило три новых машины для неотложной медицинской помощи

В распоряжении больницы Электростали поступили три новых автомобиля для оказания неотложной помощи. Новостью поделились в социальных сетях администрации городского округа Электросталь.

Эти машины будут использоваться, чтобы оперативно приехать на вызов, когда угрозы для жизни пациентов не представляется. Помимо этого, с помощью этих автомобилей будут доставлять лекарственные препараты для живущих в отдаленных от центра муниципалитета местах.

Представители администрации подмосковного городского округа Электросталь отмечают, что машины оснащены всем необходимым оборудованием для оказания помощи и уже подготовлены к использованию их в холодное время года.

Ранее стало известно, что в подмосковной Электростали с 12-го октября работает выставка известного Керамиста Дмитрия Демина. Мероприятие можно посетить в течение месяца.