В этом году в подмосковных лесах разложат 1,2 миллиона доз вакцины от бешенства

Свыше 1,2 миллиона доз вакцины от бешенства будет разложено в подмосковных лесах в текущем году для диких плотоядных животных, сообщили в Московской областной Думе.

Препараты будут разложены в конце этого месяца, конце июня и в начале октября равными дозами. Около 580 тысяч доз на 47 миллионов рублей разложат вручную, порядка 690 тысяч доз на восемь миллионов рублей — посредством авиации.

Также в области продолжают вакцинировать домашних и сельскохозяйственных животных. Бесплатно можно поставить вакцину «Щелково-51».

На вакцинацию в стационарных пунктах выделят 28 тысяч доз на четыре с половиной миллиона рублей, на выезды — более 124 тысяч доз на тринадцать миллионов рублей.

По состоянию на начало месяца прививки от бешенства в регионе поставили 78 тысячам кошек и 116 тысячам собак.