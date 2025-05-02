В Гааге вспыхнули массовые беспорядки с участием более 100 человек

Масштабные массовые беспорядки с участием как минимум 100 человек произошли в Гааге. Впоследствии беспорядки переросли в столкновения с полицией. Об этом сообщила вещательная корпорация Omroep West.

Согласно информации, около девяти вечера четверга, 1 мая, по местному времени (22:00 мск) в районе Схевенинген неподалеку от пляжа собралась большая группа молодых людей (предположительно, для драки). Чтобы разогнать уличные беспорядки, пришлось задействовать полицию и даже спецназ, которым тем не менее было оказано сопротивление. Участники беспорядков забрасывали правоохранителей «камнями, велосипедами и осколками стекла». По предварительным подсчетам полиции, в беспорядках приняли участие от 100 до 300 человек.