В Гааге вспыхнули массовые беспорядки с участием более 100 человек
Omroep West: в Гааге произошли массовые беспорядки с участием более 100 человек
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Масштабные массовые беспорядки с участием как минимум 100 человек произошли в Гааге. Впоследствии беспорядки переросли в столкновения с полицией. Об этом сообщила вещательная корпорация Omroep West.
Согласно информации, около девяти вечера четверга, 1 мая, по местному времени (22:00 мск) в районе Схевенинген неподалеку от пляжа собралась большая группа молодых людей (предположительно, для драки). Чтобы разогнать уличные беспорядки, пришлось задействовать полицию и даже спецназ, которым тем не менее было оказано сопротивление. Участники беспорядков забрасывали правоохранителей «камнями, велосипедами и осколками стекла». По предварительным подсчетам полиции, в беспорядках приняли участие от 100 до 300 человек.
Как сообщили в правоохранительных органах, зачинщиков беспорядков пока задержать не удалось. Сами беспорядки удалось разогнать только к полуночи на 2 мая. В самом районе временно приостановили движение некоторых автобусных и трамвайных маршрутов.
Ранее сообщалось, что на Гаити бандиты организовали массовый побег, выпустив сотни заключенных из тюрьмы. Среди местных жителей тут же началась паника.