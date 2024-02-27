В Германии после 30 лет розыска арестовали активистку леворадикальной «Фракции Красной Армии»
Фото: [t.me/BILD_Russian]
В Берлине арестовали 65-летнюю Даниэлу Клетте, участницу террористической леворадикальной организации «Фракция Красной Армии», сообщает Bild.
Клетте обвиняют в причастности к подрыву в 1993 году тюрьмы в Вайтерштадте и нападении на посольство США в Бонне в 1991 году.
«ФАК» активно действовала на территории ФРГ с конца 60-х до начала 90-х годов прошлого века. Организация занималась вооруженным сопротивлением тому, что считала фашистским государством. В настоящее время «Фракция Красной Армии» считается распущенной, но полиция до сих пор ведет поиск отдельных ее членов за прошлые преступления, а также активных участников подполья.
Отмечается, что Клетте в течение 20 лет спокойно жила на Себастьянштрассе в Берлине со своим другом. Соседи арестованной были в шоке. Они называют ее милой, дружелюбной и вспоминают, что Клетте постоянно гуляла со своей большой белой собакой.