В Германии после 30 лет розыска арестовали активистку леворадикальной «Фракции Красной Армии»

Клетте обвиняют в причастности к подрыву в 1993 году тюрьмы в Вайтерштадте и нападении на посольство США в Бонне в 1991 году.

«ФАК» активно действовала на территории ФРГ с конца 60-х до начала 90-х годов прошлого века. Организация занималась вооруженным сопротивлением тому, что считала фашистским государством. В настоящее время «Фракция Красной Армии» считается распущенной, но полиция до сих пор ведет поиск отдельных ее членов за прошлые преступления, а также активных участников подполья.

Отмечается, что Клетте в течение 20 лет спокойно жила на Себастьянштрассе в Берлине со своим другом. Соседи арестованной были в шоке. Они называют ее милой, дружелюбной и вспоминают, что Клетте постоянно гуляла со своей большой белой собакой.