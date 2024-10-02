В г.о. Чехов открылся 13-й образовательный центр «Точка роста»

В поселке Шарапово г.о. Чехов торжественно открылся 13-й образовательный центр «Точка роста», который функционирует на базе средней школы № 8.

В образовательном центре будут уделять особенное внимание изучению химии, физики и биологии. Проект реализован в рамках национальной программы «Образование».

В настоящее время в учебном заведении обучаются 348 школьников. Ребятам позволено использовать центр в рамках дополнительного образования. Такая возможность появилась после того, как в 2023 году учреждение стало участником проекта «Цифровая образовательная среда». Теперь в поселке открылась «Точка роста», в рамках которой учащимся 6-11 классов предложено использовать центр в качестве лаборатории профильных предметов. Школьники проявляют повышенный интерес. Они заинтересованы в получении практических навыков и осваивании нового современного оборудования.

«Основная задача центров «Точка роста» — 100% охват учеников школы, осваивающих основную общеобразовательную программу на обновленном оборудовании, с применением новых методик обучения и воспитания. Записаться в кружок или секцию, работающую на базе центра, может любой учащийся сельской школы», — отметил Глава городского округа Чехов Михаил Собакин.

Глава муниципалитета Михаил Собакин отметил важность подобных инициатив. Центры «Точка роста» выполняют различные функции: помогают учащимся лучше усваивать школьные программы, развивают их коммуникативные навыки и мышление, способствуют качественной подготовке к конкурсам и форумам.