В Городоском округе Пушкинский оценили работы, проводимые в рамках месяца чистоты и благоустройства

Губернатор Московской области Андрей Воробьев инициировал проведение совещания, в ходе которого участники оценили первые итоги субботников и согласовали план дальнейших действий. В совещании принимал участие глава Городского округа Пушкинский Максим Красноцветов.

В Городском округе в рамках месяца чистоты и благоустройства уже выполнено много задач.

Активно проводится ямочный ремонт. Во дворах обнаружено 413 ям, из которых 172 уже устранили. С начала года на дорогах округа выявлено 2 685 ям, из которых 2 482 ликвидированы. С 20 апреля количество человек, работающих в данном направлении, будет увеличено.

27 апреля на территории образовательных учреждений Пушкинского пройдет экологическая акция «Доброе дело. Весна». В организации мероприятия принимают участие активисты «Единой России». В рамках акции школьники округа окажут помощь в посадке деревьев. Ребята также будут задействованы в спортивных и познавательных активностях. В акции не принимают участие только выпускники 9 и 11 классов ввиду их загруженности.

Отдельное внимание уделено местам подтопления.

«Мы ежегодно выявляем проблемные места. Ликвидировано 15 таких локаций, по семи адресам проведено устройство систем водоотвода», — отметил Максим Красноцветов.

Кроме того, в округе Пушкинский началась подготовка к пожароопасному сезону. Специалисты возводят минерализованные полосы. Общая протяженность опашки составит 78 км. Преимущественно причиной возгораний становится человеческий фактор.