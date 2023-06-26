В городских парках Казани продолжают действовать вандалы

В Татарстане в очередной раз сообщили о непрекращающихся выходках вандалов. О разрушениях в общественных местах Казани заявил заместитель руководителя исполкома Игорь Куляжев, сообщает inkazan.ru .

Куляжев отметил, что в этом году вандалы особо активны. Их разрушающие действия наносят ощутимый ущерб общественным пространствам города, в большей степени паркам.

Замглавы исполкома также подчеркнул, что горожане ежедневно портят и крадут городское имущество. По словам чиновника, за последнюю неделю разбиты двери и разрушено оборудование в туалетах парков в «Салават Купере», на бульваре «Белые цветы».

Игорь Куляжев обращает внимание жителей Казани на то, что хорошее состояние общественных мест зависит не только от благоустройства со стороны властей, но и от населения, которым необходимо бережно относится к городскому имуществу.