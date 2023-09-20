В городском округе Дубна начали обучать первоклассников в бывших детских садах

Учатся в новом формате трети всех первоклассников городского округа Дубна. Это 270 детей: девять первых классов в школах № 5, 9 и восьмой гимназии. Эти учреждения столкнулись с нехваткой мест в кабинетах, столовых, раздевалках.

Для размещения первых классов передали четыре здания детских садов, за лето их полностью подготовили: отремонтировали помещения, санузлы модернизировали по школьным санитарным нормам, оборудовали классы с новой школьной мебелью, досками и проекторами, подключили интернет.

Врип главы городского округа Дубна Максим Тихомиров отметил, что у детей, которые будут учиться на базе детских садов, сохранятся все возможности, которыми пользуются школьники. Это бесплатные завтраки, такой же объем образовательных услуг. Более того, после уроков они до 16 часов могут оставаться под присмотром учителя. В это время они отдыхают, гуляют, или выполняют задания с помощью педагога.

Важно, что адаптация к школе у этих первоклашек проходит легче. Удобно и комфортно и детям, и учителям, и родителям, которые уже оценили плюсы нововведений, - отметил Максим Тихомиров.

Несмотря на отдельные корпуса, такие первоклассники участвуют в жизни своих школ: ходят на праздники и на линейки. Во второй класс они пойдут уже в основное здание, а в бывшие детские сады придут новые первоклассники.