В городском округе Дубна отреставрировали памятник паровозу

Паровоз является визитной карточкой округа и стоит на своем месте уже 20 лет.

За такой внушительный срок внешний вид его претерпел некоторые изменения. У него не было трубы, разбиты стекла и перила.

«Мы решили в честь юбилея привести его в надлежащий вид, пускай стоит дальше — радует глаз приезжих», — рассказал инициатор реставрации Михаил Иванков.

Глава городского округа Дубна Максим Тихомиров отметил, что в свое время локомотив работал на Транссибирской магистрали.

«В 2004 году его установили на площадь перед вокзалом. С этого момента прошло 20 лет», — рассказал Максим Тихомиров.

Паровоз снова стал объектом, привлекающим внимание туристов и местных жителей. Рядом с ним хочется сделать фотоснимок на память, а также рассмотреть его выдающиеся детали.

В рамках масштабной реставрации паровоза 9П-742 была использована специальная долговечная двухкомпонентная полиуретановая краска. В целом, работы были выполнены максимально качественно, с душой.