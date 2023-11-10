В городском округе Электросталь наградили мужчину, обезвредившего стрелка

Он совершил решительный поступок, защитив людей. Шокирующий случай произошел в сентябре: около кафе «Колибри» в городском округе Электросталь один из посетителей открыл огонь. Михаил оказался рядом – он не побоялся наброситься на стрелка сзади и повалить на землю. Тот был обезврежен, благодаря этому удалось избежать беды.

Действия электростальца произвели на всех большое впечатление. Помимо вручения награды Михаилу также выплатили премию. В администрации муниципалитета поблагодарили Михаила Сабуркина за смелость, неравнодушие и отвагу.