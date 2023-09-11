В городском округе Электросталь наградили победителей областного конкурса

Среди победителей областного конкурса «Лучший подъезд Подмосковья» были и представители городского округа Электросталь. Теперь они получили заслуженные призы.

Напомним, в прошлом году на региональном конкурсе отметили два электростальских подъезда. Один из них – первый подъезд дома по адресу: проспект Ленина, 7, его выбрали участники голосования на портале «Добродел». Другая локация – третий подъезд дома на проспекте Ленина, 2, корпус 1. Его отметила комиссия Министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области в номинации «Подъезд, отремонтированный с участием жителей».

Подарок для победителей подготовило региональное Министерство ЖКХ: увлекательная экскурсия в Коломну и в Московский Кремль.