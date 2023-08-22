В городском округе Электросталь пройдет «Ночь кино»

На этот раз в программе три нашумевших кинокартины 2023 года. В список, предложенный Министерством культуры России и Фондом кино, вошли: фильм Дмитрия Дьяченко «Чебурашка», кинокартина «Вызов» Клима Шипенко, а также «Праведник» кинорежиссера Сергея Урсуляка.

Кинопоказ будет проходить в Культурном центре «Октябрь» городского округа Электросталь 26 августа. Начнется акция в 20:00 с фильма «Чебурашка», который покажут в большом зале, возраст зрителей – от шести лет. С 21:00 в малом зале будут показывать фильм «Праведник», возрастное ограничение – от 12 лет. «Вызов» можно будет увидеть с 22:00 в большом зале, 12+.