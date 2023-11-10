В городском округе Электросталь соберут макулатуру

Присоединиться к проекту могут все желающие. Собирать и сдавать макулатуру можно как самостоятельно, так и вместе с коллективом. Например, работники предприятия АО «ЭНПО «Неорганика» уже собрали 50 кг макулатуры.

Кстати, на базе АО «ЭНПО «Неорганика» действует один из пунктов сбора в рамках акции, его адрес: улица Карла Маркса, 4. Всего в городском округе Электросталь четыре таких площадки. Еще одна открыта в ООО «Ле-гранд» по адресу: Строительный переулок, 10. Два других пункта размещены в учебных заведениях: это лицей № 7 на Комсомольской, 4А и школа № 22 на улице Ялагина, 14А.

Все площадки, организованные для сбора макулатуры в городском округе Электросталь, работают каждый будний день с 9:00 до 16:00.

Подробности можно узнать по ссылке: https://бумбатл.национальныепроекты.рф/