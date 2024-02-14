В городском округе Кашира жители отдаленных территорий прошли осмотр узких специалистов

В поселке Большое Руново и деревне Топканово жители смогли получить консультацию высокоспециализированных медиков, не выезжая из своих населенных пунктов. Специалисты Каширской больницы сами приехали к ним.

Осмотр 58 жителей провела бригада специалистов, в которую вошли терапевт, эндокринолог, уролог и стоматолог.

24 человека обратились к эндокринологу. Специалист акцентировал внимание на том, что многие эндокринные расстройства часто остаются незамеченными. 12 жителей нуждались в осмотре стоматолога. 15 пациентов обратились к терапевту, который комплексно оценил состояние их здоровья.

В рамках выездного осмотра жителям предложили пройти ультразвуковую диагностику и диспансеризацию. В кабинет УЗИ записалось 26 жителей, а услуга диспансеризации была предоставлена 25 гражданам. Подобные меры позволяют выявить ряд заболеваний на ранних стадиях.

«Наши выезды к жителям отдаленных территорий Каширского округа являются частью стратегии улучшения доступности качественной медицинской помощи. Мы стремимся к тому, чтобы каждый житель, независимо от места проживания, мог вовремя получить консультацию и помощь узкопрофильных специалистов. Это наш вклад в повышение уровня здоровья нашего населения и предотвращение развития серьезных заболеваний на ранних стадиях», — отметил заместитель главного врача Каширской больницы Игорь Наумов.

Выездной прием узкопрофильных специалистов проходит в рамках программы, направленной на улучшение доступности качественной медицинской помощи для всех жителей округа. Выбранный формат показывает положительные результаты. Медики намерены и дальше выезжать в отдаленные села и деревни округа.