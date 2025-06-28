В городском округе Кашире возводится современное экологически чистое производство картона

В особой экономической зоне «Кашира» продолжается строительство крупного предприятия по выпуску тарного картона и бумаги для гофрирования.

Проект реализует компания «Архбум Лайнер», входящая в состав холдинга «АЦБК». Недавно представители компании и губернатор Московской области Андрей Воробьев подписали соглашение о сотрудничестве на ПМЭФ-2025.

«Этот проект – важный шаг в развитии промышленного потенциала нашего округа. Он не только создаст сотни новых рабочих мест, но и укрепит позиции Каширы как центра современных, экологически ответственных производств», — подчеркнул ВРИП главы городского округа Кашира Евгений Тертышников.

Проект стоимостью 22,9 млрд рублей предполагает создание 249 рабочих мест и ежегодный выпуск 325 тыс. тонн продукции. Производство будет ориентировано на использование макулатурного сырья и применение современных ресурсосберегающих технологий для минимизации воздействия на окружающую среду.

«Мы выбрали Каширу не случайно: логистика позволяет эффективно снабжать наши предприятия в Подмосковье, Ульяновске, Пензе и Воронеже. Кроме того, близость реки критически важна для производства с высоким водопотреблением», — отметил Павел Смирнов, исполнительный директор «Архбум Лайнер».

Запуск производства запланирован на 2028 год и станет важным фактором экономического роста Каширы, предоставит новые возможности для трудоустройства жителей и повысит инвестиционную привлекательность округа.