В Городском округе Пушкинский стоматологическое отделение оснастили самым передовым оборудованием
Фото: [Екатерина Мелкозёрова/РИАМО-стрингеры]
В ФМБА РФ, которое расположено в Городском округе Пушкинский, новое оборудование установили в стоматологическом отделении.
Теперь в процедурном кабинете можно проводить процедуры самой высокой сложности. Все новое оборудование обеспечивает для пациентов максимальный уровень безопасности и гигиены.
Кандидат медицинских наук, врач хирург, имплантолог, заведующий стоматологическим отделением Алексей Бирюков отметил, что в клинику поступило самое высокотехнологичное оборудование, что представлено на российском и мировом рынках.
Из установленного оборудования можно выделить: физиодиспенсер, пьезоскальпель и другие инструменты, которые уже давно используются в имплантологии.
Стоимость нового оборудования составила около 2 млн. рублей. Средства были выделены из бюджета медицинского учреждения.