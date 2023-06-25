В Городском округе Пушкинский стоматологическое отделение оснастили самым передовым оборудованием

В ФМБА РФ, которое расположено в Городском округе Пушкинский, новое оборудование установили в стоматологическом отделении.

Теперь в процедурном кабинете можно проводить процедуры самой высокой сложности. Все новое оборудование обеспечивает для пациентов максимальный уровень безопасности и гигиены.

Кандидат медицинских наук, врач хирург, имплантолог, заведующий стоматологическим отделением Алексей Бирюков отметил, что в клинику поступило самое высокотехнологичное оборудование, что представлено на российском и мировом рынках.

Из установленного оборудования можно выделить: физиодиспенсер, пьезоскальпель и другие инструменты, которые уже давно используются в имплантологии.

Стоимость нового оборудования составила около 2 млн. рублей. Средства были выделены из бюджета медицинского учреждения.