В городском округе Пушкинский в День защиты детей прошел праздник для приемных семей

В День защиты детей в детском центре «МиНиМишки» в городском округе Пушкинский провели яркий праздник для ребят из приемных семей.

Мероприятие было организовано социальным предпринимателем Ольгой Орловой при участии депутата Совета депутатов муниципалитетов Андрея Ломова и социального предпринимателя, владелицы сети пиццерий в Ивантеевке и Пушкино Людмилы Горбачевой.

Для детей подготовили вкусный стол с пиццей, показали им развивающую презентацию о бабочках, а затем провели мастер-класс по созданию и раскрашиванию бабочек из бумаги. Мероприятие завершилось зажигательной световой дискотекой.

«В нашем клубе приемных семей состоит более 150 детей. Они и их родители получают психологическую, моральную и юридическую поддержку. Приемные мальчики и девочки — непростые. Прежде чем начать общаться в социуме, им необходимо научиться раскрываться среди себе подобных», – рассказала руководитель клуба приёмных семей городского округа Пушкинский Жанна Никулина.

Руководитель детского центра «МиНиМИшки» Ольга Орлова отметила, что праздники для приёмных семей в День защиты детей проводятся уже пять лет.