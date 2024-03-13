В городском округе Шатура подготовились к раннему пожароопасному сезону

Пожароопасный сезон в Московской области может начаться уже с 1 апреля. Это на 10 дней раньше обычного. Об этом сообщает пресс-служба комитета лесного хозяйства региона.

В городском округе Шатура провели комплексную проверку сил и средств для тушения природных пожаров. Замначальника управления ГУ МЧС России по Подмосковью Алексей Мануковский проконтролировал процесс.

Фото: [ пресс-служба администрации г.о. Шатура ] Фото: [ пресс-служба администрации г.о. Шатура ] Фото: [ пресс-служба администрации г.о. Шатура ] Фото: [ пресс-служба администрации г.о. Шатура ] Фото: [ пресс-служба администрации г.о. Шатура ]

Как уточнил глава Г.о. Шатура Алексей Артюхин, пожароопасный сезон начнется на декаду раньше обычного. В связи с этим все приводится в готовность для обеспечения дальнейшей безопасности, включая и тушение лесных пожаров. Известно, что на лесопожарных станциях подготовили технику, провели техобслуживание и ремонт.