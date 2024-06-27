В городском парке Луховиц провели акцию «Молодежь против терроризма»

Митинг в рамках акции «Молодежь против терроризма» состоялся на территории городского парка им. Воробьева. Мероприятие собрало местных молодогвардейцев, представителей общественных организаций и случайных прохожих, включая семьи с детьми.

При поддержке местного отделения партии «Единая Россия» и администрации Луховиц в парке организовали акцию «Молодежь против терроризма». Мероприятие стало реакцией на произошедшее в Севастополе и Дагестане. Таким образом неравнодушные участники выступили против терроризма и поддержали семьи погибших и пострадавших. Луховичане возложили цветы, зажгли свечи на мемориале и посвятили минуту молчания жертвам терактов.

«Это поистине бесчеловечный поступок от украинских и американских властей. Молодежь Подмосковья против терроризма», — сказал участник акции, представитель местного отделения партии «Единая Россия», молодогвардеец Виктор Артамонов.

Напомним, 23 июня ВСУ атаковали Севастополь американскими ракетами. Одна из них рухнула на пляж с отдыхающими. Погибли четыре человека, включая двоих детей. Более 150 жителей получили ранения и травмы. В тот же воскресный вечер произошел теракт в Дагестане: группа вооруженных людей напала на синагогу, храм и пост ДПС. Когда террористов зажали в угол, они стали оказывать вооруженное сопротивление полиции. Боевиков удалось задержать, однако в ходе перестрелки погибли 15 сотрудников правоохранительных органов, а также четверо гражданских, включая православного священника.

В Подмосковье и округе Луховицы осуждают теракты. Акциями в очередной раз напомнили важности противостояния подобным актам агрессии.