В Госдуме намерены запретить мигрантам работать на общественном транспорте после ЧП в Петербурге

Лидер фракции «Справедливая Россия» в Госдуме Сергей Миронов выступил с инициативой полного запрета для иностранных специалистов работать в общественном транспорте.

По его словам, произошедшее сегодня в Петербурге, когда водитель-мигрант не справился с управлением, протаранил Поцелуев мост в центре города и автобус с 20 пассажирами рухнул в реку Мойка, заставляет принимать срочные меры.

Напомним, к настоящему времени известно о минимум семи погибших в ходе ЧП.

«Сердце кровью обливается. Сегодня в моем родном городе Петербурге произошло страшное ЧП. Автобус пассажирский упал в Мойку. Водитель – представитель одной из среднеазиатских стран. Я смотрел видео, то, что водитель не в адеквате, пускай следствие дальше разберется, но надо наводить порядок», — написал Миронов в соцсетях.

Парламентарий добавил, что фракция «Справедливая Россия» уже внесла на рассмотрение депутатов ГД законопроект о запрете работать мигрантам в общественном транспорте, а также в сфере образования.

Ранее мы писали, что после падения автобуса в реку Мойку в Петербурге СК возбудил второе уголовное дело.