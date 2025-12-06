В Госдуме назвали средний размер пенсии россиян в 2026 году

К 2026 году средний размер страховой пенсии по старости в России вырастет до 27 тысяч рублей ежемесячно, сообщил депутат Госдумы от фракции «Единая Россия» Алексей Говырин в интервью РИА Новости .

Согласно его информации, такие параметры уже включены в правительственные прогнозы на следующий год.

Депутат пояснил, что средний размер выплат будет увеличен за счет индексации страховых пенсий, которая запланирована на 1 января 2026 года. По заявлению, пенсии вырастут на 7,6%. Этот процесс коснется всех пенсионеров, получающих страховые пенсии по старости, включая тех, кто продолжает работать.

«Средняя страховая пенсия по старости, по оценке правительства, вырастет до 27 тысяч рублей в месяц», — сказал Говырин.

Парламентарий пояснил, что речь идет именно о страховой пенсии по старости без учета возможных региональных надбавок и социальных доплат. Он добавил, что фактический размер выплаты для конкретного пенсионера будет зависеть от стажа, величины индивидуального пенсионного коэффициента и заработка до выхода на пенсию.

Говырин заключил, что ежегодное повышение страховых пенсий стало традицией.

Ранее сообщалось о том, что средний размер пенсии в России достиг 23,5 тысячи рублей.