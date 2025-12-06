В Госдуме перечислили документы, чтобы получить повышенную пенсию в 2026 году

Заместитель председателя комитета Госдумы по бюджету и налогам Каплан Панеш 5 декабря в интервью РИА Новости заявил, что в 2026 году россияне смогут получить прибавку к пенсии по старости при условии предоставления документов, подтверждающих наличие у них на иждивении нетрудоспособных лиц.

Для получения доплаты необходимо предоставить свидетельства о рождении, справку из учебного заведения, документы, подтверждающие наличие инвалидности, а также подтверждение того, что у иждивенца нет собственной пенсии.

«Для многих важны персональные надбавки, которые зависят от документов. Если пенсия по старости назначена и при этом в семье есть нетрудоспособные иждивенцы, есть смысл до конца декабря подать заявление на доплату», – сказал депутат.

Депутат перечислил категории нетрудоспособных иждивенцев, включая детей до 18 лет и студентов очной формы обучения до 23 лет. Также в этот список входят супруг или родители с инвалидностью.

Панеш утверждает, что россияне могут получить до трети фиксированной выплаты за каждого из своих иждивенцев, но не более трёх человек. Это означает, что за одного иждивенца прибавка составит примерно 3195 рублей, а за троих — до 9585 рублей.

Ранее сообщалось о том, что средний размер пенсии в России достиг 23,5 тысячи рублей.