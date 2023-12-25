В Госдуме предложили возмещать россиянам ущерб за плохие дороги

Проект закона о возмещении ущерба за плохие дороги подготовлен главой комитета Госдумы по соцполитике Ярославом Ниловым.

Как приводится в тексте документе, который Нилов разместил в своем аккаунте в соцсетях, страховщиками россиянам будут выплачиваться компенсации за полученный ущерб от плохих дорог, в которых виновны местные власти.

«Потерпевший вправе предъявить страховщику, застраховавшему гражданскую ответственность потерпевшего, требование о возмещении вреда, причинённого... в результате незаконных действий (бездействия) государственных органов, органов местного самоуправления и организаций коммунального комплекса», — говорится в тексте законопроекта.

По словам Нилова, подобное «коммунальное ОСАГО» российские автовладельцы ждут уже много лет.