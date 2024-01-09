В Госдуме призвали считать преступления против женщин отягчающим обстоятельством
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Глава партии «Справедливая Россия – За правду» Сергей Миронов предложил считать совершение преступлений против женщин отягчающим обстоятельством.
Подобная норма существует в отношении беременных женщин. Миронов считает необходимым распространить ее на всех представительниц «слабого пола».
В своей соцсети парламентарий написал, что в последнее время участились сообщения о нападении на женщин, о случаях насилия в отношении них. Причем нередко такие преступления совершаются мигрантами или теми, кто лишь недавно обрел российское гражданство.
«Но в традициях народов России нет такого, чтобы можно было избить женщину только за то, что она посмела что-то возразить мужчине. Это самое натуральное варварство, которому должен быть поставлен надежный законодательный барьер», – подчеркнул Миронов.