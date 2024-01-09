В Госдуме призвали считать преступления против женщин отягчающим обстоятельством

Подобная норма существует в отношении беременных женщин. Миронов считает необходимым распространить ее на всех представительниц «слабого пола».

В своей соцсети парламентарий написал, что в последнее время участились сообщения о нападении на женщин, о случаях насилия в отношении них. Причем нередко такие преступления совершаются мигрантами или теми, кто лишь недавно обрел российское гражданство.