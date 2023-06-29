В Ханты-Мансийском автономном округе неизвестный чуть не убил 90-летнюю бабушку

Неизвестный напал на престарелую женщину, сначала избыл ее, а потом едва не задушил. Происшествие случилось в одном дачных кооперативов Сургута, сообщает muksun.fm .

По предварительным данным известно, что 28 июня мужчина проник в домик дачного кооператива «Энергостроитель», владельцем которого являлась пожилая женщина. Бабушка приехала вместе с дочерью, чтобы провести время на природе, однако в злополучный вечер в доме кроме нее никого не было. Мужчина напал на хозяйку жилища, избил ее и попытался задушить клюкой. Трагедии удалось избежать благодаря тому, что дочь вернулась домой, она и помешала незнакомцу.

Нападавших разбил клюкой окна и скрылся с места преступления. Причины его визита в дом и нападения на женщину остаются неизвестными. По камерам наблюдения установлено, что мужчина сразу направился к жилищу пострадавшей.

В данный момент женщина находится в больнице. Нападавший сломал ей ребра. Сотрудники полиции разыскивают мужчину в белой футболке и бейсболке.