В Харькове очень громко: в городе прогремела серия взрывов и что-то горит
Фото: [скриншот с видео]
Власти Харькова сообщили о серии взрывов на территории города сразу после полуночи субботы, 25 мая. Глава местной областной администрации Олег Синегубов в своем аккаунте в соцсетях призвал горожан не покидать укрытия.
При этом, он не стал приводить никаких подробностей происходящего. Как сообщают местные паблики, на одном из инфраструктурных объектов в Харькове начался пожар.
«Повторные взрывы», — написал Синегубов.
Также о серии взрывов, но без деталей, проинформировал и харьковский мэр Игорь Терехов. В самом Харькове сейчас ревет воздушная тревога.
Специальная военная операция на Украине продолжается с 24 февраля 2022 года. Объявляя о ее начале, президент России Владимир Путин к главным целям отнес денацификацию и демилитаризацию соседнего государства, а также защиту мирного населения ДНР и ЛНР, который в последствии стали частью РФ вместе с Запорожской и Херсонской областями.
Напомним, британский эксперт Александр Меркурис заявил, что Харьков перестал существовать как экономический и промышленный центр.