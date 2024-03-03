В Херсонской области при обстреле села Казачьи Лагери ранен мирный житель
Фото: [соцсети]
Мирный житель левого берега Херсонской области получил ранения в ходе обстрела со стороны Украины, сообщил в своем аккаунте в соцсетях губернатор региона Владимир Сальдо.
Отмечается, что инцидент произошел в населенном пункте Казачьи Лагери.
«В результате обстрела со стороны боевиков украинских вооруженных формирований ранен мирный житель в селе Казачьи Лагеря Алешкинского муниципального округа», — написал Сальдо.
Пострадавший от вражеского обстрела был экстренно госпитализирован в центральную горбольницу Скадовска. Мужчине медиками оказывается вся необходимая медицинская помощь, добавил Сальдо.
Специальная военная операция на Украине продолжается с 24 февраля 2022 года. Объявляя о ее начале, президент России Владимир Путин к главным целям отнес денацификацию и демилитаризацию соседнего государства, а также защиту мирного населения ДНР и ЛНР, который впоследствии стали частью РФ вместе с Запорожской и Херсонской областями.