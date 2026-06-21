В Химках открыли памятную доску основателю патриотического объединения «СОВА»

Память о тех, кто отдал жизнь за Родину, в Химках хранят не только в сердцах, но и в камне. 20 июня на фасаде Многофункционального социального комплекса «Восход» открыли мемориальную доску Дмитрию Кириллову. Для этого места она символична: именно здесь офицер долгие годы занимался военно-патриотическим воспитанием молодежи, создав в 2013 году легендарное объединение «СОВА». Оно стало одной из самых известных патриотических организаций Подмосковья и воспитало не одно поколение химчан.

На церемонию собрались те, кто знал Дмитрия лично и кому его пример стал путеводной звездой. Глава округа Инна Федотова, лидер Движения общественной поддержки Николай Томашов, председатель Совета депутатов Сергей Малиновский, родственники, воспитанники объединения, депутаты и активные жители пришли отдать дань уважения. В своей речи Инна Федотова назвала Дмитрия Кириллова не просто офицером, прошедшим горячие точки, а наставником с большой душой, который личным примером учил детей любить страну и быть готовыми встать на её защиту.

Биография Дмитрия Игоревича — это история служения. Он проходил службу в подразделениях спецназа, участвовал в миротворческой миссии в Приднестровье, в первой и второй Чеченских кампаниях. В 2022 году, когда началась специальная военная операция, он не остался в стороне и ушел добровольцем на передовую. Выполняя боевую задачу, он до последнего корректировал огонь и погиб при исполнении воинского долга. За храбрость и самоотверженность его посмертно наградили Орденом Мужества.

Особенно трогательным моментом стало выступление Ольги Кирилловой, вдовы героя. Она призналась, что, глядя на ребят из «СОВЫ», видит продолжение своего мужа — он не просто учил, он вкладывал в них частицу души. Эти слова подтверждает и Николай Томашов: для многих жителей Химок Дмитрий стал примером настоящего офицера. Сегодня его воспитанники продолжают его дело — многие выбрали путь военных, спасателей, офицеров и сотрудников силовых структур. Память о Кириллове будет жить не только на доске, но и в каждом из тех, кого он воспитал.