В Химках провели рейд по контролю оплаты проезда в общественном транспорте. Специалисты административно-пассажирской инспекции вместе с представителями администрации напомнили всем пассажирам и водителям о важности соблюдения надлежащих правил, ведь за неоплаченный проезд ответственность несут обе стороны: и пассажир, и водитель.

Напомним, за нарушение правил оплаты составляются административные протоколы: водитель получает штраф в размере 5 тыс. руб., пассажир — 2 тыс. руб.

Рейды подобного рода проходят регулярно не только в Химках, но и в других подмосковных городах. Инспекторы выходят на проверку дважды в день, чтобы обеспечить безопасность и порядок при движении транспорта.