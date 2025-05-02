В Химках провели рейд по контролю оплаты проезда в общественном транспорте
В общественном транспорте Химок провели рейд по контролю оплаты проезда
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В Химках провели рейд по контролю оплаты проезда в общественном транспорте. Специалисты административно-пассажирской инспекции вместе с представителями администрации напомнили всем пассажирам и водителям о важности соблюдения надлежащих правил, ведь за неоплаченный проезд ответственность несут обе стороны: и пассажир, и водитель.
Напомним, за нарушение правил оплаты составляются административные протоколы: водитель получает штраф в размере 5 тыс. руб., пассажир — 2 тыс. руб.
Рейды подобного рода проходят регулярно не только в Химках, но и в других подмосковных городах. Инспекторы выходят на проверку дважды в день, чтобы обеспечить безопасность и порядок при движении транспорта.
«На сегодняшний день становится уже намного меньше нарушителей. Мы привлекаем к ответственности водителей в случае, если они нарушают правила», — сообщил Карен Окопов, заместитель начальника административно-пассажирской инспекции межмуниципального управления «Северное».
Ранее химкинским ветеранам труда вручили памятные подарки к 1 мая. Навестил ветеранов руководитель депутатского объединения «Единой России» в Совете депутатов Александр Васильев.