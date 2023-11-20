В институте подмосковной Электростали состоится День открытых дверей
Фото: [пресс-служба администрации г.о. Электросталь]
Электростальский институт (филиал) Московского политехнического университета устраивает традиционный День открытых дверей.
Учебное заведение ведет свою историю с 1959 года. За это время подготовлены тысячи специалистов для ключевых отраслей экономики — металлургии и машиностроения. Всего в институте ведется эффективная работа по десяти современным и востребованным направлениям обучения.
День открытых дверей пройдет в субботу. Преподаватели расскажут об условиях поступления, проведут мастер-классы, дадут исчерпывающую информацию по всем вопросам.
Адрес института: Электросталь, ул. Первомайская, д. 7
Телефон: 8 (496) 574-40-42.