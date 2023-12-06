В Италии зоозащитники бьют тревогу из-за массового отравления собак, охотящихся за трюфелями

Итальянские зоозащитники обратились в прокуратуру из-за серии отравлений собак «трюфельных пород». Об этом РИА Новости рассказал президент Итальянской Ассоциации по защите животных и окружающей среды (AIDAA) Лоренцо Кроче.

По его данным, только в области Молизе на юге Италии за последний месяц зафиксировано более 30 отравлений, подобные случаи отмечаются и в соседних регионах.

Зоозащитники предполагают, что собаки страдают из-за «войны» охотников за деликатесными грибами за территорию.

Установить отравителей непросто из-за невозможности контролировать большие лесные территории и круговой поруки в среде добытчиков трюфелей.

Для поиска грибов в Италии используют собак породы лаготто-романьоло. Благодаря выдающемуся чутью эти охотники за трюфелями способны находить грибы на глубине более полуметра.