В издательстве «Захаров» прошли обыски из-за публикаций книг Акунина*

Издательство «Захаров», выпускающее книги Бориса Акунина, сообщило об обыске, который проводят в офисе сотрудники Следственного комитета.

Представитель издательства подтвердил, что обыск проводится в связи с публикацией произведений Акунина.

Недавно пранкеры Лексус и Вован спровоцировали писателя на откровенный разговор, в котором он признался, что перечисляет средства для ВСУ. Также Акунин удивился, что его до сих пор издают России.

После этого создатель сыщика Фандорина был включен в список террористов и экстремистов, а крупнейшие магазины страны отказались от продажи его книг. Также в отношении Акунина было заведено уголовное дело о дискредитации армии.

* включен в список террористов и экстремистов