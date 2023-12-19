В издательстве «Захаров» прошли обыски из-за публикаций книг Акунина*
Фото: [©Максим Блинов/РИА Новости]
Издательство «Захаров», выпускающее книги Бориса Акунина, сообщило об обыске, который проводят в офисе сотрудники Следственного комитета.
Представитель издательства подтвердил, что обыск проводится в связи с публикацией произведений Акунина.
Недавно пранкеры Лексус и Вован спровоцировали писателя на откровенный разговор, в котором он признался, что перечисляет средства для ВСУ. Также Акунин удивился, что его до сих пор издают России.
После этого создатель сыщика Фандорина был включен в список террористов и экстремистов, а крупнейшие магазины страны отказались от продажи его книг. Также в отношении Акунина было заведено уголовное дело о дискредитации армии.
* включен в список террористов и экстремистов