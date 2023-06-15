В Ижевске бабушка попала под колеса грузовика и выжила

В Удмуртской Республике произошло серьезное ДТП. Пенсионерка попала под колеса тяжелого мусоровоза, которым управлял 45-летний мужчина. Инцидент случился на улице Ракетной в Ижевске, сообщает udm-info.ru .

В результате происшествия 70-летняя женщина осталась жива, но получила травмы.

В связи с данным ДТП сотрудники Госавтоинспекции напомнили водителям о правилах передвижения в жилой зоне. Так скорость автомобилей не должна превышать 20 километров в час. Также полиция просит быть внимательнее по отношению к пешеходам во дворах жилых домов.