В Югре продали банку огурцов с мертвой маринованной лягушкой внутри

Жители города Нефтеюганска в Ханты-Мансийском автономном округе прикупили в одном из продуктовых супермаркетов банку огурцов, внутри которой оказался довольно неприятный сюрприз.

Как написали в Telegram-канале «Это Юганск, детка!», рядом с маринованными огурцами соседствовала такая же маринованная мертвая лягушка. Покупатели в публикации сыронизировали, что это такой привет их Франции, где в почете есть данных земноводных.

«Огурцы в магазине больше не покупаем, теперь брать только у бабушки. Закатки ля франсе», — приводится в публикации.

В качестве подтверждения к посту приложено фото с той самой банкой огурцов и злополучной лягушкой.